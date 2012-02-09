Тріо "Максимум" агітувало платити податки

Учасники талант-шоу “Х-фактор-2” Сергій Жарук, Олег Пашковський, Вадим Безвуляк відомі як тріо „Максимум” побували в гостях у передачі, виготовленій власною телестудією ДПС у Вінницькій області „Податковий кур’єр”.

Про це повідомила прес-служба ДПС у Вінницькій області.

За свою співочу кар’єру юнакам доводилось багато подорожувати. І найперше, що вражало за кордоном, – рівень соціального забезпечення країн, які відвідували. Кажуть, у нас також могло б бути подібне, якби кожен порядно ставився до своїх обов’язків.

Учасники гурту закликають земляків бути у питанні сплати податків свідомими. Адже навіть якщо сума окремого вкладу не значна, від цього залежить спільний добробут. Співаки звернулись до земляків із закликом поважати, цінувати, а головне – піклуватися про свою державу та рідне місто. „Декларуйте доходи – заживемо по максимуму” –проспівали із вінницьких телеекранів місцеві співаки.