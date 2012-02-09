Світовий Конгрес Українців хоче, щоб у Вінниці був Шевченко

Світовий Конгрес Українців (СКУ) надіслав лист Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ з копією листа меру Вінниці Володимиру ГРОЙСМАНУ, де висловив своє глибоке занепокоєння у зв’язку з перешкодами щодо встановлення на центральній площі Вінниці пам’ятника геніальному сину українського народу, великому українському поету Тарасу Шевченку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СКУ.

СКУ привернув увагу до ухвали виконкому Вінницької міської ради від 17 листопада 2011 р., у якій було замінено прийняті у 2004 та 2010 роках рішення про встановлення на центральній, Театральній площі Вінниці пам’ятника Тарасу Шевченку на ряд положень про вивчення громадської думки щодо спорудження цього пам’ятника в одному з інших місць. Така ухвала також потягла за собою припинення розпочатого конкурсу на кращий проект пам’ятника Тарасу Шевченку на Театральній площі.

СКУ закликав владні структури України якнайшвидше розслідувати вищезгадані дії виконкому Вінницької міської ради та забезпечити спорудження на Театральній площі Вінниці пам’ятника, гідного величі Тараса Шевченка, чиє 200-ліття від дня народження через два роки буде відзначати все світове українство.