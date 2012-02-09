В галереї Арт-шик буде "Гра в бісер"

Сьогодні, 9 лютого, в галереї "Арт-шик" розпочинає роботу виставка художника з Хмельниччини.

Роботи, представлені на новій виставці з назвою «Гра в бісер», змінять погляд на, здавалося б, знайомі речі. Живопис Олександра Антонюка надихає, спонукає до роздумів, забирає у світ фантазії. Виставка триватиме до 22 лютого.

Мальовнича манера Олександра Антонюка чітко індивідуальна - ні навчання на факультеті образотворчого мистецтва Прикарпатського університету, ні досвід життя в Берліні не вплинули на його творчу манеру. Його унікальний погляд на світ випліскується на полотна теплою палітрою барв та філософськими сюжетами.

Тематика живописних творів члена Національної спілки художників України Олександра Антонюка досить широка. Він часто переносить на полотна біблійні сюжети, відтворюючи події і образи в суб'єктивної проекції, по-своєму інтерпретує фрагменти з літературних творів, стилізує в своїй авторській естетиці портрети та пейзажі. Історичні сюжети у Антонюка пронизані національним колоритом, тварини і люди часто не лише сусіди, а взаємодіють на його полотнах, ангели та святі живуть повсякденним життям.

Гротеск - знакова особливість картин Олександра. Казкові і фантастичні герої його полотен з пропорційно невеликими руками і великими головами - характерна розстановка акцентів автором, для залучення уваги глядача до певних елементів. Вражає і колірна гамма робіт художника. Яскраві, насичені кольори і контрасти, як між окремими роботами, так і в просторі кожної картини, створюють унікальну атмосферу, свідчать про боротьбу різних начал і нескінченному потоці творчих ідей в майже безмежній фантазії майстра.

