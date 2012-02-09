Вінницька міська рада правильно формує тарифи ЖКГ для громадян

23 січня Вінницький окружний адміністративний суд після повторного розгляду справи задовольнив позов виконавчого комітету Вінницької міської ради до Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету. Позов виконкому розглядала колегія суддів у складі трьох осіб. Міська влада звернулась до суду для того, аби оскаржити рішення АМК, в якому йдеться про те, що виконкомом міської ради я порушує законодавство про захист економічної конкуренції, а точніше - що влада неправильно створила нову систему взаємодії між мешканцями та ЖЕКами, яка дозволяє вінничанам контролювати якість та обсяги наданих комунальних послуг.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Судова історія між виконкомом і Антимонопольним комітетом тягнеться вже майже рік. Розпочалось все із того, що свого часу для підвищення якості надання комунальних послуг та забезпечення можливостей контролю роботи ЖЕКів з боку мешканців на території міста було запроваджено нову систему взаємовідносин жителів і житлово-експлуатаційних контор. Міська влада вирішила відійти від тієї практики, коли плата за послуги встановлювалась для всіх однаковою, незалежно від параметрів будинку, в якому живуть люди, і ввела побудинковий тариф. Окрім цього, було встановлено перелік обов'язкових послуг, за надання яких ЖЕКи повинні звітувати перед старшими по будинках, а ті, в свою чергу, можуть контролювати якість надання послуг шляхом підписання актів виконаних робіт. Таким чином, створювались передумови для того, щоб мешканці платили тільки за фактично надані послуги. Власне, це і було закріплено в типовому договорі, затвердженому виконкомом міської ради. Втім, після останнього рішення суду, в якому пункт позовної заяви, в якому мова йде про типовий договір, суд не задовольнив, назву цього договору доведеться змінити.

Практика таких взаємовідносин між мешканцями і надавачами комунальних послуг, яку сформовано у Вінниці, є інноваційною в Україні і, на думку Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, не відповідає нинішньому законодавству та підзаконним актам. Однак міська рада з цією думкою не погодилась і вже майже рік у судах відстоювала своє право реалізовувати механізм, який реально сприяє покращенню роботи житлово-комунального сектору в інтересах мешканців. Натомість деякі політичні сили рішення АМК трактували по-своєму і навіть закликали людей не сплачувати за комунальні послуги.

«Захищати свої права у суді виконком міської ради розпочав в лютому 2011 року, але позови у судових інстанціях міста були задоволені лише частково, що ставало підставою для політичних спекуляцій, - розповідає заступник міського голови Володимир Слишинський. - Враховуючи те, що не всі вінничани були інформовані про суть даних рішень, окремі політичні сили та громадські організації, по-своєму трактуючи прийняті судами рішення, намагались вводити в оману вінничан, закликаючи людей не сплачувати за комунальні послуги. Ухвала суду від 23 січня цього року підтвердила правомірність дій виконкому».

У жовтні минулого року Вищий адміністративний суд постановив повернути розгляд справи до суду першої інстанції, аргументувавши своє рішення тим, що постанова Вінницького окружного адміністративного суду від 23 березня 2011 року та ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 1 червня цього ж року, які оскаржував виконком, винесені без належної оцінки всіх обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.

23 січня 2012 року Вінницький окружний адміністративний суд після повторного розгляду справи і враховуючи ухвалу Вищого адмінсуду - задовольнив позов виконкому Вінницької міської ради і визнав протиправним та скасував рішення Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22 грудня 2010 року. «Спочатку, коли ми подали позов до окружного адміністративного суду, на засідання ходили лише наші юристи. Коли ця справа розглядатись повторно, на засіданні були присутні економісти, які робили розрахунки з приводу тарифів на житлово-комунальні послуги. Коли почали в судовому залі перевіряти обґрунтованість цін і ставити запитання представнику АМК, то він сам визнав, що жодні цифри не перевірялись. Тому ми довели, що всі цифри, які у нас затверджені, - обґрунтовані, перевірені і достовірні. В результаті окружний адміністративний суд задовольнив нашу позовну заяву і скасував рішення АМК крім одного пункту по типовому договору. Ми вважаємо, що ми діяли правильно, але єдиною нашою помилкою було те, що ми цей договір назвали типовим, тому незабаром ми змінимо його назву», - говорить заступник міського голови Володимир Слишинський.