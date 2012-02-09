У Вінниці відбудеться літературний квазіфест

Книгарня «Є» та видавництво «Смолоскип» запрошують Вас на літературний квазіфестиваль «3х3: від «двадцятників» до «двотисячників», який відбудеться 11 лютого.



До 5-річчя виходу яскравого поетичного проекту «ЦІЛОДОБОВО!» його автори – Богдан-Олег Горобчук, Павло Коробчук та Олег Коцарев – розпочинають «ювілейне турне». Перший пункт – Вінниця!

Свого часу збірка «ЦІЛОДОБОВО!» мала на меті довести, що сучасна література вміє бути не лише стильною, іронічною, концептуальною і життєствердною, але й щирою та глибокою. Наскільки це вдалося та що змінилося в житті та творчості трьох авторів проекту – можна буде дізнатися на літературному квазіфестивалі «3х3».

Але ви почуєте не лише вірші поетів-«двотисячників». Вони презентують також нові видання вибраних творів раніше заборонених класиків української літератури ХХ століття – Олекси Слісаренка, Миколи Хвильового та Василя Стуса, що недавно вийшли друком у київському видавництві «Смолоскип». Таким чином, можна буде простежити своєрідну еволюцію літератури від глибоких, та не менш яскравих 1920-х через відлигу 60-их аж до початку нового, посткарнавального тисячоліття.

Початок – о 17:00. Адреса книгарні „Є”: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

