Вінницьким медикам надаватимуть службове житло

Вочевидь, владі Вінниччини доведеться прискорити вирішення питання із наданням службового житла працівникам медичної галузі у сільській місцевості. Адже 1 лютого 2012 року Кабінет Міністрів України вніс зміни в перелік категорій, яким може бути надане службове житло. Зокрема, в нього включені головний лікар, лікар, фахівець з базовою або неповною вищою освітою, керівник аптечного закладу.

Текст відповідної урядової Постанови №47 від 1 лютого 2012 року розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Також до даного переліку внесені водії автомобілів «Швидкої допомоги», іншого легкового автомобіля, що обслуговує санаторій, розміщений поза населеним пунктом чи в сільському населеному пункті.

Як відомо, Вінницька область знаходиться в пілотному проекті з реформування медицини. Більше того, наступного року у Вінницькому національному медичному університеті навчатимуться 48 студентів, які, згідно з умовами договорів з райдержадміністраціями, повернуться працювати „в свої рідні пенати”, у села. Відтепер представникам влади на місцях доведеться в терміновому порядку „ламати голови”, де фахівцям знайти ще й житло, оскільки Постанова Кабінету Міністрів вже набрала чинності.

