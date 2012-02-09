Танцюватимуть фіналісти чемпіонату світу

У неділю, 12 лютого, на сцені актового залу Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної пройдуть відкриті регіональні змагання зі спортивних (бальних) танців – «Кубок Олімпії-2012». У якості глядачів запрошуються усі бажаючі. Організаторами заходу є Асоціації спортивного танцю України та Вінницької області, облдержадміністрація і танцклуб «Олімпія».

За словами керівника ансамблю бального танцю “Олімпія” Андрія Пашиніна, родзинкою заходу будуть показові виступи фіналістів чемпіонату світу зі спортивних танців серед дорослих. Зокрема, запрошені майстри спорту, викладачі кафедри «Спортивного танцю» Київського національного університету фізичної культури і спорту Ігор Кобюк та Наталя Сіянко, а також інша зіркова пара у складі Олексія Біська та Валерії Журавльової.