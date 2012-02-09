Секретар одного з райсудів "погоріла" на хабарі

У Вінниці викрито секретаря одного із районних судів міста, яка вимагала та отримала 2,4 тис. грн. хабара.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.

«Дана службова особа з метою незаконного збагачення, умисно, з корисливих мотивів вимагала та отримала хабар у розмірі 2400 гривень від громадянина за сприяння в прийнятті суддею рішення по його адміністративній справі, не пов’язаного із позбавленням права керування транспортним засобом, але фактично ніяким чином сприяти останньому не збиралася», - сказано у повідомленні.

Прокуратурою Вінницької області відносно секретаря райсуду порушено кримінальну справу.

