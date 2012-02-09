300 червонокнижних лебедів гинуть на Дністрі

За підрахунками ямпільського журналіста Василя Кізки, на Дністрі зараз гинуть близько 300 лебедів та 1,5 тисячі диких качок. Птахи, які занесені до Червоної книги, можуть не витримати морозів, коли температура повітря впала до -20 градусів. За словами журналіста, на річці Дністер вже виявлено три місця, де перебувають без помічі птахи.

Поблизу сіл Цекинівка та Іванково найбільше скупчення птахів. Втім, місцеві жителі сподіваються, що врятувати птахів можна. Перший крок зробув журналіст, через мережу Інтернет: «Через Facebook я звернувся до Петра Порошенка, який відкликнувся та виділив нам 500 кг зерна, яким ми погодуємо птахів», - зазначив місцевий журналіст. Сьогодні місцеві активісти вже розпочали рятувати птахів.

Втім, місцеві жителі мають пересторогу, адже більшість птахів знаходяться у “нейтральних водах” Дністра, і прикордонники не дозволяють до них підійти. Тому сьогодні розпочали переговори із молдовською стороною по спільний порятунок. Окрім цього, вирішено, що врятованих лебедів під час морозу буде переселено у приміщення найближчих ферм. Про це вже домовився особисто Петро Порошенко. Там вони перебуватимуть під наглядом лікарів до того, як спадуть морози.

