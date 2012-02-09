ДПС має любити і підтримувати підприємця - він будує країну

В приміщенні ДПС у Вінницькій області відбулась зустріч з членами Громадської Ради при ДПА у Вінницькій області та представниками громадських об’єднань за участі губернатора Миколи Джиги.

В процесі обговорення порушувались важливі питання, які хвилюють підприємців. Зокрема, мова йшла про взаємовідносини між представниками податкової служби та фізичними й юридичними особами підприємництва.

- Мене цікавлять взаємовідносини влади і представників громадськості, в т.ч. малого і середнього бізнесу, - зазначив голова Вінницької ОДА Микола Джига. - Взаємодії і взаємної довіри поки що не досягнуто. До 2012 року бізнес існував сам по собі, а податкова робила свої показники, виконуючи план. Так, план треба виконувати, але ми ставимо завдання, щоб малий і середній бізнес, і всі, хто займається підприємницькою діяльністю, відчували увагу і повагу до себе. Наша робота має бути побудована так, щоб не виникало конфліктів, де нам доводилось втручатись і вирівнювати ситуацію. Наповнення бюджету має відбуватися не через тотальні перевірки тих підприємств, які добросовісно сплачують податки.

За повідомленням голови ДПС у Вінницькій області Ірини Зленко, з метою зменшення адміністративного тиску на суб’єктів підприємництва та сприяння сумлінним платникам податків, до плану-графіка проведення документальних перевірок відбираються виключно ризикові підприємства, тобто такі, по яких за результатами аналізу наявних інформаційних баз встановлено ризики щодо можливого ухилення від оподаткування. Так, загальна кількість суб’єктів господарювання – юридичних осіб, включених до плану-графіка у 2011 році скоротилась у порівнянні з 2011 роком на 53,8% та складала 367 підприємств. За цей же час скоротила також кількість проведених фактичних перевірок, а саме – 1285 перевірок проти 3228 за 2010 рік. Натомість сума донарахувань порівняно з 2010 роком (79,7 млн.грн.) збільшилась на 46,9 млн.грн. та склала 126,6 млн. грн.

Також Ірина Зленко повідомила, що завершується реорганізація ДПС у Вінницькій області. Зокрема, вона очікує, що наприкінці тижня Міністерство фінансів погодить затвердження ще двох її заступників. Наразі податкову роботу в області їй допомагають здійснювати лише два заступники з-поміж належних чотирьох.