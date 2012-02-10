Вінничани профінансували капремонти житла на 11%

У 2011 році на капітальний ремонт житлового фонду міста Вінниці за рахунок усіх джерел фінансування було спрямовано 9.2 млн. гривень, що на 2.4 млн. гривень більше, ніж у 2010 році.

Про це повідомив директор Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Сергій Кушнір.

Проте щорічні видатки на виконання капітального ремонту не перевищують 10% від потреби. Відтак, міська влада залучає до фінансування ремонтів житла мешканців будинків.

За словами С. Кушніра, упродовж минулого року було проведено понад 200 зустрічей з мешканцями щодо їхньої дольової участі у проведенні капітального ремонту. У результаті проведеної роботи 2011 року було залучено 931 тис. гривень коштів мешканців на виконання ремонтів.