Сесію облради призначили на день закоханих

14 лютого 2012 року о 10 годині в приміщенні обласної Ради відбудеться пленарне засідання 10 чергової сесії обласної Ради 6 скликання.

На розгляд пленарного засідання сесії винесено такі основні питання:

1. Про виконання спільних заходів Угоди щодо регіонального розвитку Вінницької області між Кабінетом Міністрів України та Вінницькою обласною Радою у 2011 році та їх фінансування на 2012 рік.

2. Про розроблення стратегій розвитку територіальних громад Вінницької області на період до 2020 року.

3. Про Обласну програму “Здоров’я нації на 2012 рік”.

4 Про Обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

5.Про обласну програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки.