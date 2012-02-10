Вінничанам капітально полагодили дах у 39 будинках

У 39-ти вінницьких багатоповерхових житлових будинках зі стелі вже не капає: протягом 2011 року там капітально відремонтували дах.

Про це повідомив директор Департаменту житлового господарства Вінницької міськради Сергій Кушнір.

У 30 будинках проведено капремонт м'яких покрівель загальною площею 20.4 тис. кв. м. Місто дало на ці потреби 2.2 млн. гривень, а ще 437 тис. гривень, або 17% від вартості ремонту, заплатили жильці.

Шиферні дахи полагодили у дев'яти будинках на площі 3.4 тис. кв. м. Тут із бюджету пішло 437 тис. гривень, а мешканці профінансували 78.9 тисяч гривень, або взяли на себе 14% оплати робіт і матеріалів.