Вінничанам капітально полагодили дах у 39 будинках
09:22, 10 лютого 2012Вінниця
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За кошти мешканців і бюджету
У 39-ти вінницьких багатоповерхових житлових будинках зі стелі вже не капає: протягом 2011 року там капітально відремонтували дах.
Про це повідомив директор Департаменту житлового господарства Вінницької міськради Сергій Кушнір.
У 30 будинках проведено капремонт м'яких покрівель загальною площею 20.4 тис. кв. м. Місто дало на ці потреби 2.2 млн. гривень, а ще 437 тис. гривень, або 17% від вартості ремонту, заплатили жильці.
Шиферні дахи полагодили у дев'яти будинках на площі 3.4 тис. кв. м. Тут із бюджету пішло 437 тис. гривень, а мешканці профінансували 78.9 тисяч гривень, або взяли на себе 14% оплати робіт і матеріалів.
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