Дослідно-селекційна станція заборгувала пенсійному фонду

Як повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області, прокуратурою Калинівського району до Вінницького окружного адміністративного суду в інтересах управління Пенсійного фонду України у Калинівському районі направлена позовна заява до Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції про стягнення 155 399 грн. боргу по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.