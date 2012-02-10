Джазмен з Вінниччини представить свій "Невигаданий світ"

Михайло Барановський - аранжувальник, виконавець, композитор, педагог. Володіє акустичною гітарою, бас-гітарою, класичною гітарою - він професійний музикант, звукорежисер і автор-виконавець. Народився музикант 4 жовтня 1957 року в Донецьку. Михайло займається музикою з раннього дитинства. Закінчив Донецький металургійний технікум, вчився на відділенні "Хорове диригування" в Донецькому музичному училищі (1 курс). Довгий час жив у Вінниці, тепер живе в Москві.

Пісні пише з 1970 року. Він автор музичних альбомів: "Музикант з шинку" (студія "Eir Forse", м. Вінниця, 1994 рік) і "Босоногий грант" (студія "Eir Forse", м. Вінниця, 1996 рік). 1989 рік – лауреат джазового фестивалю в Рівному. У Донецьку починав в стилі hard rock як барабанщик, клавішник і гітарист. З 1973 року працював в ансамблі «Промінь». Тоді ж захопився жанром авторської пісні. Як звукорежисер і аранжувальник співробітничав з ТЕ «Точка опори», Студія «Медіазавр». У Києві викладав в школі естрадну і джазову майстерність по предметах джаз, доля, бас, класична гітара. Співпрацював з Анатолієм Алексаняном.

У Вінниці викладав гру на гітарі в асоційованій школі ЮНЕСКО «Лелека». Був штатним аранжувальником студії «Airfors». В різний час читав лекції в музичних школах, училищах, педагогічних інститутах для читання курсу лекцій, для проведення майстра-класів по акомпанементу, гармонії, джазовій імпровізації. Акомпанував Олександру Городницкому, Андрію Козловському, Андрію Собольову, Володимиру Каденко, Григорію Дікштейну, Сергію Никітіну і багатьом іншим.

Пізніше М. Барановський працює над перекладенням різдвяних гімнів для класичної гітари, гітарних дуетів і тріо, авангардної музики для гітари, переклав на гітару балади, пісні відомих зарубіжних виконавців.

У Москві виступає в різних проектах, у тому числі як джазовий гітарист і виконавець авторської пісні. Учасник ансамблю "Retro Dance Band" з 2008 року. Викладає гру на гітарі за власною методикою.

Виступить Михайло Барановський зі своєю програмою "Невигаданий світ" 11 лютого в галереї „Арт-шик”. Початок концерту - 18:00. Вартість квитка – 75 грн.

