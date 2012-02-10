"Бібліоміст" заінтернетить ще 22 бібліотеки Вінниччини

Програма «Бібліоміст» уже протягом майже трьох років долає цифрову прірву, модернізуючи публічні бібліотеки. Уже 63 бібліотеки в 12 районах Вінницької області та м. Вінниця надають безкоштовний доступ до всесвітньої мережі, навчають використовувати інформаційні технології, впроваджують сучасні послуги та розширюють коло відвідувачів. Сучасні бібліотеки сприяють культурному та соціально-економічному розвитку держави.

Сьогодні Програма «Бібліоміст» оголошує 620 бібліотек України, серед яких ще 22 бібліотеки з 5 районів Вінниччини (Теплицький, Липовецький, Калинівський, Літинський, Ямпільський), що пройшли конкурсний відбір на отримання комп'ютерного обладнання і будуть модернізовані до осені 2012 року.

Цій темі була присвячена прес-конференція за участідиректора ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва Наталі Морозової та регіонального представника програми «Бібліоміст» Оксани Бондар.

Як повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА, Наталя Морозова поінформувала про те, що бібліотеки-переможці були визначені у ході відкритого конкурсу комісією експертів, яка складалась із представників Міністерства культури України, Української бібліотечної асоціації, провідних українських бібліотек, а також міжнародних та національних громадських організацій.

Список бібліотек-переможців опублікований на веб-сайті програми «Бібліоміст»: http://www.bibliomist.org

Заявки бібліотек оцінювались за такими критеріями: чітке розуміння потреб громади, спроможність налагодити партнерство з владою та громадою для реалізації проекту та зацікавленість у наданні громадам інноваційних послуг. Необхідною умовою конкурсу також було зобов'язання з боку місцевої влади взяти на себе витрати на Інтернет-підключення та забезпечити участь бібліотекарів у тритижневих тренінгах з новітніх бібліотечних послуг, що проводитимуться у тренінгових центрах програми «Бібліоміст» на базі обласних універсальних наукових бібліотек. На додаток до грантів та технічної допомоги від програми місцева влада виділяє кошти на ремонт приміщень бібліотек та придбання нового обладнання.

Оксана Бондар відзначила, що до 2013 року програма «Бібліоміст» обладнає сучасною технікою більше 1 600 публічних українських бібліотек. Для реалізації проекту корпорація Microsoft безкоштовно надає бібліотекам програмне забезпечення. Загалом до 2013 року буде надано ПЗ на суму $9 млн. Одним із напрямків роботи програми «Бібліоміст» є збір та аналіз даних стосовно впливу сучасних бібліотек на життя окремих українців та громад. Протягом останніх років багато бібліотек-учасниць програми продемонстрували, що надання ними нових послуг чинить значний позитивний вплив на соціально-економічний розвиток в Україні.

