Засудили вінницького Джеймса Бонда

Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність 24-річного жителя Вінниці, який реалізовував заборонені до продажу спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що наприкінці минулого року через приватне підприємство в іншому місті зловмисник придбав 30 брелоків до автомобільної сигналізації, обладнаних вмонтованими мікрофонами і мініатюрними відеокамерами та з метою збути їх розмістив оголошення в Інтернеті. У січні ц.р., зустрівшись у центрі Вінниці з покупцем, незаконно подав декілька одиниць забороненого товару, після чого був затриманий співробітниками СБУ.

Слідчими СБУ стосовно реалізатора порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.