Акробати з 15 країн змагатимуться у Вінниці

22–25 лютого у Вінниці, на базі спорткомплексу «Авангард», пройде традиційний міжнародний турнір зі спортивної акробатики «Зірки над Бугом». До нас приїдуть близько 250 найсильніших акробатів з Бельгії, Болгарії, Голландії, Ізраїлю, Німеччини, Франції, Польщі, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Молдови, Росії, Узбекистану. На килим вийде й збірна України, основу якої складають вінничани.

– Нинішнє змагання оцінено фахівцями, як «малий чемпіонат Європи», – сказав засновник та головний суддя турніру – вінничанин Леонід Голяк, директор обласної ДЮСШ із складно-координаційних видів спорту.

Турнір було започатковано у 1990 році. Враховуючи його популярність, він внесений до календаря спортивних заходів Міжнародної федерації гімнастики. Турнір пройде за підтримки Державної служби молоді та спорту України, народного депутата України Віктора Коржа, управління з питань фізичної культури та спорту Вінницької облдержадміністрації, комітету з фізичної культурі і спорту міської ради, обласної Асоціації спортивної акробатики, обласної ДЮСШ із складно-координаційних видів спорту та низки спонсорів.