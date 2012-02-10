Вінниця інвестує в с. Стадниця 955.4 тис. гривень

Вінницька міська рада продовжує виконувати свої обіцянки компенсувати незручності мешканцям Стадниці, яким роками дошкуляє полігон складування твердих побутових відходів, розташований поруч із селом, а коротше — міське сміттєзвалище.

Сьогодні на сесії міськради депутати розглянули аж два питання, присвячені зобов'язанням міста перед стадничанами. Зокрема, ухвалено рішення про виділення 600 тисяч гривень субвенції Стадницькій сільській раді на надання мешканцям села матеріальної допомоги на будівництво індивідуальних водогонів.

Окрім того, бюджету Вінницького району з міського бюджету депутати передали 100 тис. гривень на оздоровлення стадницьких дітей, 117 386 грн. на оплату електроенергії, яка використовується для зовнішнього освітлення села і ще 138 тис. гривень - на капремонт тротуарів села, а саме, по вул. Пушкіна.

Загальна сума коштів, які підуть на користь мешканців Стадниці, майже сягнула мільйона, — 955.4 тис. гривень.