Податківця взяли на "неформальному оподаткуванні" підприємця

14:11, 10 лютого 2012
Вінниця
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Вимагав 16000$  хабара

Прокуратурою Вінницької області в ході дослідчої перевірки порушено кримінальну справу відносно одного із начальників відділу державної податкової служби у Вінницькій області за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Встановлено, що з метою незаконного збагачення, посадовець вимагав від директора одного із ТОВ грошові кошти в сумі 16000 доларів США за не проведення перевірки дотримання вимог податкового законодавства в діяльності товариства.
Усвідомлюючи протиправний характер дій податківця, з метою викриття його злочинної діяльності, керівник товариства звернувся із письмовою заявою про вимагання хабара до Управління СБУ у Вінницькій області. У подальшому, посадовця з отриманими грошовими коштами в сумі 10 000 доларів США, як частини хабара, було викрито і затримано.

Наразі по кримінальній справі створено слідчу групу, проводяться допити свідків, обшуки за місцем мешкання підозрюваного, виконуються інші слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об'єктивне дослідження обставин злочину.

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