Молодь змагатиметься з боулінгу, більярду, вокалу і танців

У Вінниці за ініціативою міської влади започатковано щорічний фестиваль «Студентська весна», який триватиме з 15 березня до 30 квітня. Організовують його керівник команди КВН «Вінницькі перці» Сергій Борзов та голова Студентського парламенту Вінниччини Дмитро Слободянюк за сприяння директора Департаменту у справах молоді та туризму Руслана Анфілова.

До програми фестивалю увійдуть змагання з боулінгу, міні-футболу, більярду, настільного тенісу, хореографії, вокалу, а також танцювальний майдан, «битва» ді-джеїв, КВК. Валерій Борзов повідомив, що для проведення фесту орендують розважальний комплекс «Мегамолл». Там проходитимуть турніри з більярду, настільного тенісу і боулінгу. Місця проведення чемпіонату з міні-футболу та деяких інших конкурсів і змагань поки що не визначені.

До участі у фестивалі запрошуються студенти, аспіранти, працівники ВНЗ, а також гості: представники технікумів, коледжів і навіть гімназій міста.