Чиновники "подарували" колегам хороші пенсії

Перевіркою, яку проводила прокуратура Вінницької області, встановлено, що службові особи однієї з районних державних адміністрацій, зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби упродовж квітня-червня 2006 р. видали колишнім працівникам РДА, які перебували на державній службі, довідки про розмір заробітної плати для перерахунку пенсій, в яких незаконно завищили розміри надбавок, премій та окладів.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Внаслідок цих незаконних дій завдано шкоди державі, в особі Пенсійного фонду України, на загальну суму 400098 грн.

Прокуратурою Вінницької області за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами даної районної державної адміністрації порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.