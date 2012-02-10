Літнім людям зиму пережити не сила

Щодня працівники міліції виїжджають за тривожними повідомленнями про загибель людей. З настанням холодів все частіше реєструються трагічні факти смертей внаслідок несправності пічного опалення, необережного поводження з обігрівачами. Тільки за минулу добу від удушення чадним газом загинуло 3 літніх жінки.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Так, у с. Лісниче Бершадського району односельці виявили мертвою самотню 84-річну місцеву жительку. Жінка померла через удушення чадним газом. Бабуся залишила на печі сушитися дрова, які загорілися, внаслідок цього почав тліти матрац.

Схожа трагедія сталася в с. Біляни Чернівецького району. Там від удушення чадним газом внаслідок несправності повітряної витяжки пічного опалення загинула 90-річна жінка, яка також проживала одиноко.

Така ж причина смерті одинокої 87-річної жительки с. Бартошівка Оратівського району.

Двоє осіб за минулу добу загинули від переохолодження тіла. 51-річного пенсіонера з с. Фронтівка Оратівського району знайшли на території подвір’я місцевої школи. На місце загибелі виїжджала слідчо-оперативна група міліції. Попередня причина смерті – переохолодження.

А 72-річну одиноку жінку з с. Біляни Оратівського району замерзла у власному будинку, який не обігрівався.