Воду на Вишеньку і Сабарів подали за 40 хв. по аварії

Сьогодні о 8.30 у помешканнях жителів Вишеньки, мікрорайонів «Сабарів» та «Пирогово» було відключено воду внаслідок аварійної ситуації, - на перехресті просп. Юності та вул. Стахурського стався порив на водогоні. На місці аварії і досі працюють фахівці КП «Вінницяоблводоканал», але подачу води до помешкань городян було відновлено ще до 10-ї ранку.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За інформацією директора міського господарства Вінницької міської ради Василя Броварника «фахівці «Водоканалу» одразу ж здійснили заходи по переключенню водопостачання із однієї труби на іншу, тому вже через 40 хвилин у квартирах вінничан була вода. На даний час водопостачання стабілізовано, проте в зв’язку із тим, що аварія сталась на трубі діаметром 700 міліметрів, а подачу води тимчасово переключили на трубу діаметром 400 міліметрів, - на верхніх поверхах тиски води можуть бути дещо меншими».

Як повідомила начальник відділу оперативного реагування «Цілодобова варта» Антоніна Іващук, наразі здійснюється моніторинг тисків води за допомогою диспетчерського зв’язку. «Працівники КП «Вінницяоблводоканал» ще й досі працюють на місці аварії та працюватимуть до повного відновлення функціонування мережі водопостачання», - каже Антоніна Іващук.