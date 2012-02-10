У Вінниці пройде кінофестиваль "Подільське кіно"

В 2012 році на Вінниччині вперше організовують обласний фестиваль „Подільське кіно”.

Про це на прес-конференції повідомила начальник управління культури і туризму Вінницької ОДА Марія Скрипник.

Фестиваль проходитиме протягом кількох днів. В окремі конкурсні дні будуть демонструвати „Домашнє відео”, окремо пройде днина науково-документального кіно. Не залишиться поза увагою і авторське відео.

Цей конкурс буде своєрідним доповненням до щорічного фестивалю самодіяльного кіно, який проводиться на теренах Вінниччини, - „Кінометр”.

На фестивалі „Подільського кіно” також презентуватимуть стрічки, які вийшли протягом 2011 року за підтримки управління культури і туризму Вінницької ОДА – „7 чудес Вінниччини” та „21 перлина”.

