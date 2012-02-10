Виробник атракціонів накрутив "чортові колеса" з податками

Працівники податкової міліції викрили злочин у сфері державних закупівель, скоєний директором вінницького товариства з обмеженою відповідальністю. Керівник виграв тендер на постачання атракціонів на адресу парку культури і відпочинку у м. Донецьку загальною вартістю понад 4,3 млн. грн. Умови тендеру директор виконав, каруселі передав, натомість податки з операції направив не до державного, а до власного бюджету.

Про це прес-офіцер управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Схема ухилення полягала у тому, що атракціони ділок реалізував як основні засоби фірми - майно, що перебуває на балансі підприємства не менше року. Це дозволяло йому сплачувати податки відповідно до спрощеної системи оподаткування – в даному разі близько 17,5 тисяч гривень. Насправді ж директор провів оборудку за лічені дні: як рядовий громадянин придбав атракціони у виробника за один мільйон гривень, вніс до статутного фонду фірми, самостійно оцінивши їх у 4,3 млн. грн. і вже як основні засоби перепродав донеччанам.

За законом він мав би сплатити зовсім іншу суму податків, у тому числі на додану вартість, – майже 1,3 млн. грн. Саме цю суму ухилення керівнику фірми інкримінують слідчі податкової міліції. Відносно нього уже порушена кримінальна справа.

Витрати державного бюджету у сфері тендерних процедур та державних закупівель входять до числа основних напрямків роботи податкової міліції у поточному році. За фактами розкрадання бюджетних коштів у минулому році було порушено 13 кримінальних справ, у 2012-му робота в цьому напрямку посилиться: за оцінками експертів збитки держави у загальноукраїнському масштабі у даній сфері складають до 60 млрд. гривень щороку.