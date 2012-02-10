97% випускників закладів культури Вінниччини працевлаштовані

У Вінницькій області діє два державних мистецьких заклади – Тульчинське училище культури та Училище культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича.

На Вінниччині діють 55 музичних шкіл, в 2011 році 330 дітей – учнів цих шкіл стали лауреатами міжнародних конкурсів.

За словами начальника управління культури і туризму Вінницької ОДА Марія Скрипник, це один з найвищих показників по Україні.

- Влада області переймається розвитком професійного мистецтва. Вінницький обласний драматичний театр ім.М.Садовського в 2011 році отримав почесне призове місце і відзнаку як один з кращих театральних закладів України, - сказала Марія Василівна. – Вже кілька років поспіль на теренах області проводиться фестиваль „Подільська лялька”, ініційований Вінницьким академічним театром ляльок, на який приїздять театральні колективи лялькових театрів з дальнього та ближнього зарубіжжя. Під час проведення цього фестивалю склалась добра традиція, коли кожен театральний колектив дає благодійні вистави для дітей з малозабезпечених родин та дітей-сиріт.

За словами Марії Скрипник, в області залишено практику працевлаштовувати випускників за направленням. 97% випускників регіональних училищ культури працевлаштовані переважно в сільській місцевості – чи то завідувачами клубів, чи працівниками бібліотечної справи тощо.

