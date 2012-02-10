Податкова міліція вилучила 70 тис. пляшок горілки

Працівники управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів податкової міліції Вінниччини вилучили партію алкогольної продукції, що незаконно реалізовувалася через торговельну мережу області.

Про це повідомила прес-офіцер управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Горілка різних найменувань східноукраїнського виробника зберігалася для подальшого продажу на складі у Вінниці без функціонування акцизного складу – спеціального приміщення, де під контролем представників податкової служби здійснюється виробництво та реалізація спирту та лікеро-горілчаних виробів (контролюється якість підакцизної продукції, її відповідність вимогам держстандарту, повнота і вчасність сплати акцизного збору).

Також на момент огляду приміщення складу були відсутні будь-які документи, що дозволяли б займатися оптовою реалізацією напоїв виробника, та таких, що свідчать про якість та походження алкогольної продукції.

Наразі весь товар – майже 70 тисяч пляшок горілки на суму понад 1,1 млн. грн. вилучений. За результатами перевірки порушникам загрожує штраф у розмірі близько 5 млн. грн.