В області зберігають заклади культури шляхом злиття

Вперше за 20 років існування незалежної України минулого року був прийняти Закон про культуру. В рамках обласної програми, прийнятої у 2011 році, основним напрямком роботи Управління культури і туризму було збереження закладів культури.

На сьогодні в області діє 2176 закладів культури. Зокрема, це клуби, бібліотечні установи, школи естетичного виховання, училища культури тощо.

Як зазначає начальник управління культури і туризму при Вінницькій ОДА Марія Скрипник, в тих населених пунктах, що охвачують територію, де проживає не більше 500 осіб, створюються поліфункціональні заклади шляхом злиття клубів і бібліотек.

Так, в 2011 році шляхом злиття в області скорочено 7 клубних і 5 бібліотечних закладів в Козятинському, Хмільницькому та Тиврівському районах.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за Мораторій на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості на період до 2015 року (законопроект № 7161) з метою подальшого розвитку та збереження національної культури. Своєю Постановою Верховна Рада України рекомендує Кабінетові Міністрів України вжити невідкладних заходів щодо припинення необґрунтованого закриття закладів культури у сільській місцевості, зміни умов їх фінансування та вирішити питання поповнення бібліотечних фондів сільських бібліотек сучасними виданнями національного книговидавничого ринку, в тому числі примірниками, виданими за Державною програмою «Українська книга».