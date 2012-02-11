Яхтклубу в історичній частині міста не буде
Старовинна будівля залишиться медикам
Пам’ятка архітектури по вулиці Козицького,1 буде використана для потреб медицини.
Про це заявив журналістам під час брифінгу міський голова Володимир Гройсман. Він розповів про подальшу долю двох приміщень, які звільнилися у Вінниці у процесі реформування системи охорони здоров’я. Нагадаємо, що мова йде про приміщення двох дитячих поліклінік: Космонавтів, 30 (колишнє приміщення Ленінської райради) та Козицького,1 (біля Південнобузької набережної).
Остання, за словами мера, є пам’яткою архітектури і не може бути відчужена чи передана у приватну власність. Володимир Гройсман фактично спростував розмови про передачу цього будинку під яхт-клуб. Такі розмови поширювалися серед колишніх працівників цього закладу. Міський голова наголосив, що згодом це приміщення буде використовуватися у потребах медицини.
Стосовно ж Космонавтів, 30, то за словами мера це приміщення буде використано в адміністративних потребах Вінниці. Нагадаємо, що згідно адмінреформ, які запроваджені у Вінниці було ліквідовано три районні у місті ради. Відтепер планується розподіл на Лівобережну та Правобережну частину міста із відповідними керівними функціями.