Вінницька боксерка здобула путівку на передолімпійський чемпіонат світу!

З 7 по 11 лютого у вінницькому спортклубі «Нокаут» проходив чемпіонат України по боксу серед жінок. Змагання виявляли кандидатів до збірної країни на участь в чемпіонаті світу, який пройде з 9 по 15 травня в Китаї. По його підсумках найсильніші спортсменки трьох вагових категорій (51, 60 і 75 кг) отримають ліцензії на участь в Олімпіаді-2012 в Лондоні.

У змаганнях взяли участь боксерки зі всіх регіонів України. Всього 160 учасниць: юніорки (15-16 років, 8 вагових категорій), молодь (до 18 років, 10 категорій) і жінки (старше 18 років, 10 категорій).

Вінницю представляли Олександра Сидоренко (олімпійська категорія 60 кг) і Катерина Суслова (64 кг) – серед жінок, а Галина Головченко (60 кг) і Оксана Рага (64 кг) – серед молоді до 18 років.

За поєдинками, окрім незмінно повного залу глядачів, спостерігали президент Федерації боксу України –вінничанин Володимир Продивус, перший віце-президент ФБУ Ігор Гайдамак, головний тренер жіночої збірної команди країни Микола Хаджіогло, голова обласного відділення НОК України Федір Новік та інші спортивні керівники.

На жаль, у другий день Катерина Суслова зазнала поразки від Карини Янчук (Харків) і вибула з боротьби. А ось три інші вінничанки впевнено дійшли до фіналів і вибороли золоті нагороди! Головченко і Рага за явної переваги виграли фінальні бої. Олександра Сидоренко у фіналі боксувала зі своєю головною суперницею Яною Сидор (Івано-Франківськ), також майстром спорту міжнародного класу. Бій пройшов на зустрічних курсах без розвідки; в останньому раунді Сидоренко послала суперницю в нокдаун.

Олександру Сидоренко визнали кращою боксеркою чемпіонату, а її фінал – кращим поєдинком турніру. Володимир Продивус вручив по широкоформатному плоскому телевізору «Самсунг» обом його учасницям – за майстерність і самовідданість.

– Бой “Сидоренко – Сидор” був складним і водночас найяскравішим на чемпіонаті, а тому й «зірвав» дуже багато оплесків, – відзначив Володимир Продивус. – Я зроблю все можливе для підтримки Олександри Сидоренко. Необхідно, щоб вона завоювала путівку на Олімпіаду – 2012 і успішно там виступила.

Володимир Степанович відзначив, що змагання з боксу в Україні і, зокрема, у Вінниці допомагають молоді реалізувати себе; таких молодих людей виховує спорт, а не вулиця. Відповідаючи на запитання, які турніри з боксу можуть бути заплановані найближчим часом, Володимир Продивус підкреслив, що зараз графік підготовки кращих боксерів України підпорядкований виключно підготовці до чемпіонатів миру і Олімпіаді-2012.

- Місцева влада і федерація боксу Вінниччини за підтримки Володимира Продивуса останнім часом помітно активніше почали розвивати бокс, – підсумував Ігор Гайдамак. – Недарма за останніх 4 місяці в місті над Бугом пройшов вже третій боксерський турнір найвищого рівня.