"Вінницяобленерго" продали за 176 мільйонів

13 лютого 2012 року на конкурсі у Фонді державного майна продано 50% акцій ПАТ "Вінницяобленерго".

Про це повідомила прес-служба ФДМУ.

Ціна продажу пакета акцій в результатів торгів зросла майже на 9 млн. грн. порівняно з початковою ціною, заявленою в оголошенні про конкурс. Так, ціна продажу склала 176,2 млн. грн. Початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" складала 167 650 тис. грн.

Переможцем конкурсу стало ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання". У ньому брало участь також ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна".

Відповідно до конкурсних пропозицій компаній, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" запропонувало за пакет акцій ПАТ "Вінницяобленерго" 167,75 млн. грн., ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна" - 167,8 млн. грн. Торги почалися саме з цієї відмітки.

