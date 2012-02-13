Вінницькі індорхокеїсти виграли чемпіонат країни

Чемпіонат України з індорхокею (хокей на траві у залі) серед юнаків 1998-1999 р.н. пройшов 10–12 лютого у вінницькому спорткомплексі «Здоров’я». На старт вийшли вісім команд. П’ять з них представляли Вінницю, по одній – Томашпільський район Вінницької області, Чернівці та Бердичівський район (Житомирська область). Колективи розбили на дві підгрупи. Чотири найкращих розіграли медалі у фінальній пульці.

У підсумку всі призові місця посіли команди міста над Бугом. «Золото» здобула перша збірна СДЮШОР «Олімпія» 1998 р.н. (вона перемогла у всіх матчах), «срібло» – «Олімпія-Темп», «бронзу» – друга команда «Олімпії» 1998 р.н. На урочистому закритті учасників нагороджував віце-президент Федерації хокею на траві України та директор Вінницької обласної хокейної СДЮШОР «Олімпія» Федір Новік.

– Цього року команди з інших міст не спромоглися дати бій вінничанам, – сказав провідний тренер СДЮШОР «Олімпія» Сергій Бакум. – Можливо, на результат вплинуло те, що на чемпіонат не приїхали сильні команди з Черкас і Сумської області. Утім, наші юнацькі колективи зараз виглядають досить потужно. Наприклад, команда «Олімпія-Темп», яку я треную, у січні цього року посіла перше місце на представницькому міжнародному турнірі у Тарновській Гурі (Польща) за участі низки клубів з трьох країн.

Довідка. Вінницькі індорхокеїсти тренуються на базі СК «Здоров’я» та загальноосвітніх шкіл № 26 та № 23. Заняття з ними проводять тренери СДЮШОР «Олімпія» і ДЮСШ «Темп».