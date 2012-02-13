Владика Симеон запрошує молодь на Стрітення

На 15 лютого, коли Православна Церква відзначає свято Стрітення Господнього, припадає святкування всесвітнього Дня православної молоді. У Вінниці святкування відбудуться при Хрестовоздвиженському храмі (вул. Келецька, біля кінотеатру «Мир»).

Про це повідомила Прес-служба Вінницької єпархії.

Членів вінницьких «молодіжок» і звичайних молодих людей, які не входять до тієї чи іншої православної молодіжної організації, запрошують поспілкуватися з митрополитом Вінницьким і Могилів-Подільським Симеоном.

Організатори обіцяють вільний вхід, але бажано зареєструватися у групі http://vk.com/vladika_molodezh, або надіслати заявку (повідомлення) у довільній формі на адресу http://vineu@ukr.net.

У програмі святкування — спілкування з митрополитом, презентації православних «молодіжок», музичні номери та чай з солодощами.