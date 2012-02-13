Вінницькі юристи виграли справу у 100 млн.грн. на користь держави

Днями постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду прийнято рішення про правомірність позовних вимог ДПІ у м. Вінниці щодо стягнення коштів за нікчемним правочином із суб’єкта господарювання, який перебуває на обліку у податковій інспекції обласного центру. До бюджету очікуються надходження в сумі, що перевищує 100 млн.грн.

Про це повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Визнання угод між контрагентами такими що мають статус нікчемних, як правило, тягне за собою чималі суми донарахувань, які платники прагнуть оскаржувати в судових інстанціях. Саме така ситуація нещодавно розглядалася Вінницьким апеляційним адміністративним судом за позовом ДПІ у м. Вінниці. Відповідно до угоди укладеної між двома суб’єктами господарювання мала відбутися поставка певного товару. Для даної операції є законодавчо встановлений порядок оформлення супровідних документів, без наявності яких неможливо довести факт реальності здійснення господарської операції. Тож відсутність таких документів дала підстави податківцям міста вважати що дана операція фактично не відбулася, а саму угоду визнати нікчемним правочином.

Правильність точки зору податківців підтвердив суд.