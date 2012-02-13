Ветерани Афганістану влаштують пам’ятну ходу по Соборній

15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Саме в цей день, керівництво СРСР оголосило, що територію Афганістану залишив останній радянський солдат.

В Україні 150 тисяч громадян брали участь в Афганській війні, з яких 220 – загинули, 83 особи пропали безвісти.

На території Вінницької області раніше було зареєстровано 1200 учасників бойових дій, зараз організація ветеранів Афганістану налічує більш ніж 3600 членів. Таке збільшення кількості членів організації пов’язане з міграційними процесами, в результаті чого на території Вінниччини зареєструвалися колишні жителі інших областей України.

Про це повідомив на прес-конференції голова Вінницької обласної спілки ветеранів війни в Афганістані Петро Кирилішин.

Пам’ятну дату ветерани Афганістану області запрошують вшанувати разом з ними і усіх жителів області. Зокрема, у місті Вінниця відбудуться наступні заходи:

о 10.00 – збір біля Вічного Вогню.

об 11.00 – покладання квітів до Вічного Вогню, після чого відбудеться торжественна пам’ятна хода вулицею Соборна.

0 16.00 – в ККЗ „Плеяда” відбудеться зустріч ветеранів.

0 18.00 – Всеукраїнська акція „Запали свічку пам’яті” – біля пам’ятника воїнам-афганцям в ЦПК ім.М.Горького.

Загалом спілка ветеранів Афганістану переймається ще й проблемами всіх, хто воював на території інших держав.

- Війна в Афганістані закінчилась для українського солдата 23 роки тому, - говорить член виконкому спілки учасників бойових дій в Афганістані міста Вінниця Григорій Цирканюк. – Але після того для наших хлопців була Югославія, Ірак. Своєю ходою ми хочемо нагадати громадянам, що всюди, де є солдат з автоматом, - смерть.

Представники Спілки проводять постійні зустрічі з молоддю. Зокрема, останню зустріч було проведено у Вінницькому національному аграрному університеті, де молодому поколінню було представлено унікальні кадри кінохроніки, відзняті на території Афганістану. Також в живому спілкуванні обговорювали ставлення молоді до тих сумних подій 23-річної давнини та сьогоднішню позицію держави щодо участі українського солдата в миротворчих місіях.

Громадська організація воїнів Афганістану намагається донести до молодих людей стрічки про ту війну, яких не так вже й багато в новітній історії України. Власними силами вони відновили діяльність ансамблю „Перевал”, також запрошують учнівську молодь на відвідини музею, що у Центральній вежі на площі Козицького (працює щоденно, крім неділі, з 10.00 до 17.00).