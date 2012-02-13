У Вінниці створили фонд муніципальних інвестицій

Вінницька міська рада ухвалила рішення про створення міського комунального підприємства“Вінницький фонд муніципальних інвестицій”. На засіданні сесії депутати затвердили статут підприємства, а також порядок, згідно з яким із Фонду видаватимуться кредити та надаватиметься в оренду обладнання (кредити).

- Це дуже важливий сучасний фінансовий інструмент, який дозволить нам відкрити ще один напрям роботи з енергозбереження, - сказав вінницький міський голова Володимир Гройсман. - Мова йде про створення револьверного фонду, який поповнюватиме і реінвестуватиме саме питання енергоефективності. Це дасть можливість кожному комунальному підприємству, яке стовідсотково належить місту, або бюджетній установі визначити першочергові пріоритети з енергозбереження і отримати позику в цьому фонді. Коли вони реалізують проект і отримають економію коштів, за рахунок цього зможуть повернути позику. А фонд, в свою чергу, зможе профінансувати інший актуальний напрямок модернізації бюджетної сфери.