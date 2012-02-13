"Хабаромісткість" Вінниччини впала на тертину

За останній рік розмір максимальної хабара, зафіксованої в Україні, виріс більш, ніж в 3 рази. При цьому найбільший приріст кількості хабарів показали Донецька і Львівська області.

Про це пишуть "Коментарі" з посиланням на дані, надані у відповіді Департаменту Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС України на запит видання.

За інформацією правоохоронців, в 2011 році було виявлено 2875 фактів хабарництва (з них на суму понад 10 тис. грн. - 375, понад 30 тис. грн. - 190, понад 100 тис. грн. - 126 випадків). Кримінальну відповідальність на злочин зазнали 8,3 тис. осіб, з них 1,7 тис. - за хабарництво на загальну суму понад 75,5 млн. грн., фактично не багатьом понад 44 тис. грн. на одного.

Розмір максимальної хабара, зафіксованої за рік, виріс більш ніж в 3 рази - до 10,5 млн. грн. (Хмельницька область). У 2010 році максимальний розмір хабара становив 3,2 млн. грн. (Донецька область).

Разом з тим, незважаючи на рекорд у Хмельницькій області, розміри "підношень" за 2 роки не змінювалися. На другому місці Київська область з 2,4 млн. грн. - таку ж хабар зафіксували в Чернівецькій області в 2010 році. На третьому місці Дніпропетровська область з розміром хабара в1,6 млн. грн. проти 1,85 млн. грн. Вінницької області у 2010 році.

В УБЕЗ уточнили, що найбільш "нечистими на руку, як і раніше залишаються сфера земельних відносин, система надання послуг, насамперед, установи освіти і охорони здоров'я, сфера приватизації, відчуження майна та надання його в оренду, сфера фінансових послуг, регуляторна та дозвільна системи.

В останні роки "хабаромісткість" країни залишається стабільною". Тобто, говорити про якомусь істотного здешевлення або подорожчання послуг хабарників не доводиться.

"Якщо говорити про зміни по регіонах, то найбільший приріст показала Донецька область, тут був приріст в 14% - 303 випадку проти 260 в 2010 році. Далі йде Львівська область - 21% (158 проти 130). Найбільше зниження в 2011 році порівняно з 2010-м показала Вінницька область - 33,7% (69 проти 104). Хоча, в цілому говорити про позитивну динаміку в країні не доводиться, корупційна ситуація не змінюється протягом 5 років", - такі дані повідомив "Коментарям" голова ВГО "Національного координаційного комітету сприяння протидії корупції" Євген Борсук.