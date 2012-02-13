"Маршрутникам" пообіцяли по 61 тис. штрафу за перекриття руху

Стурбовані реакцією вінницьких перевізників на рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради щодо затвердження змін до нової схеми руху транспорту, начальник Вінницького МУ Юрій Куций та начальник УДАІ УМВС області Павло Солоненко провели зустріч з представниками перевізників.

Про це повідомила помічник начальника ВМУ УМВС по зв’язкам з громадськістю та ЗМІ Яна Бистрицька.

Метою зустрічі було попередження масових протестів з перекриттям руху транспортного засобу по місту Вінниця, які „маршрутники” пообіцяли провести 23 лютого.

За даними правоохоронців, перекриття руху призведе до простою трамваїв і тролейбусів. В розрахунку на 1 годину перекриття вулиць Соборна-Театральна коштуватиме протестувальникам 60 725 грн. Сплачуватимуть таку суму ініціатори протестів за рішенням суду, – повідомив учасникам зустрічі Юрій Куций. Він також додав, що перевізники мають право на проведення мирних акцій протесту, але якщо ті не порушуватимуть права інших громадян.