Вінницька область - найенергоефективніша в ЖКГ

Згідно з результатами рейтингу, найбільш енергоефективними є Вінницька, Чернівецька й Одеська області, де відповідні показники становлять 71%, 70% і 70% від рівня ЄС. Найменш енергоефективні регіони – Луганська, Полтавська та Дніпропетровська області (відповідно 38%, 39% і 43% порівняно з ЄС).

Про це повідомило Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Даний рейтинг матиме позитивне значення і для Вінниччини, яка не лише закріпилася на позиції лідера, а й продовжує нарощувати свій потенціал із енергозбереження та використання альтернативних енергоносіїв.

За результатами дослідження, найбільший потенціал енергозбереження зосереджений у промисловості та у соціальній сфері сільської місцевості і секторі ЖКГ. Лідерами рейтингу в першій категорії виявилися Київська й Одеська області.

Наприкінці розташувалися Полтавська, Рівненська та Кіровоградська області. По другій та третій - рейтинг очолили Вінницька, Кіровоградська і Херсонська області, а найменш енергоефективний сектор – у Харківській і Київській областях.

Загалом рівень енергоефективності в Україні за результатами рейтингу становить близько 52% від країн Європейського Союзу.

Відповідно до «Рейтингу енергоефективності регіонів» створеного компанією «БЕСТ» для Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, Україна має щорічний потенціал енергоефективності економіки на рівні 11,8 млрд. євро. Результати дослідження дозволять змінити підходи до питань енергозбереження і покращити показники енергоефективності не лише у розрізі областей, а й галузей – особливо це стосується регіонів, які очолюють десятку найенергоефективніших областей держави. Ключові із цих показників будуть використані при формуванні національної програми з питань енергоефективності.