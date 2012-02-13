Президент призначив на Вінниччину вісьмох нових суддів

На Вінниччині поповнення суддівських лав. Минулої п'ятниці, 10 лютого, Президент Віктор Янукович своїм Указом 83/2012 призначив строком на п'ять років у місцевих адміністративних судах на посади суддів Вінницького окружного адміністративного суду ВЕРГЕЛЕСА Андрія Валерійовича, ВІЯТИК Наталію Володимирівну, ЖЕРНАКОВА Михайла Володимировича.

У господарському суді Вінницької області посаду судді отримав Юрій Олександрович ЯРЕМЧУК.

Також Президент постановив ризначити строком на п'ять років у місцевих загальних судах на посади: судді Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області КОЛОМІЙЦЕВУ Віру Іванівну; судді Тростянецького районного суду Вінницької області КОСТЮК Галину Миколаївну; судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ГОНЧАРУК-АЛІФАНОВУ Ольгу Юріївну; судді Ленінського районного суду міста Вінниці ІЩУК Тетяну Павлівну.