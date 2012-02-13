Платники ініціюють позапланові перевірки

Це засвідчив аналіз статистичних даних кількості проведених перевірок, проведений працівниками управління податкового контролю ДПС у Вінницькій області. Так, впродовж 2011 року із 1160 проведених позапланових перевірок, найбільший відсоток, а саме 67,5 %, було здійснено за ініціативи платників податків. У січні 2012 року цей відсоток сягнув 100. Із проведених 112 позапланових документальних перевірок, всі – за ініціативи платників податків.

Нагадаємо, що проведення позапланових виїзних документальних перевірок регламентується положеннями ст.78 Податкового кодексу України.