Ремонт автомобіля довів до обмороження

Суботнього ранку літинським медикам довелося боротися з проблемами двох людей, госпіталізованих до райлікарні. Зі слів потерпілих, вони отримали обмороження, коли ремонтували автомобіль, що вийшов з ладу.

Про це повідомила прес – служба УМНС України у Вінницькій області.

26-річний чоловік потрапив у лікарню з обмороженням обох ніг. Його 21- річний товариш відбувся переохолодженням. Постраждалі знаходяться в хірургічному відділенні, зараз стан їх здоров’я задовільний.

За вихідні від низьких температур постраждали 12 осіб. Загалом, з початку року в області зареєстровано 121 випадок обмороження. П’ятеро осіб загинуло, 116 травмовано.