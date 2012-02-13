П’яний сусіда забив насмерть 55-річного інваліда

11 лютого по телефону спецлінії «102» до Немирівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від жительки одного з сіл району про те, що вона у будинку свого сусіда виявила мертвим 55-річного господаря. Чоловік був інвалідом та проживав одиноко, тому сусідка час від часу допомагала йому по господарству. Того дня жінка прийшла провідати чоловіка та побачила жахливу картину… Понівечене тіло господаря лежало посеред кімнати.

Як повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області, під час огляду на тілі померлого працівниками міліції було виявлено безліч гематом та подряпин особливо в області голови, також у небіжчика були зламані ребра. Отже не було сумнівів, що чоловікові хтось допоміг піти з життя. Оскільки потерпілий був інвалідом та мав проблеми з опорно-руховим апаратом, він мав невелике коло осіб, з якими спілкувався. Обстановка у будинку свідчила про те, що до потерпілого приходила знайома йому людина, з якою вони вживали міцний напій.

Працівники міліції опитали чимало можливих свідків, які могли б пролити світло на обставини трагедії, було перевірено вісім осіб, які могли бути причетними до скоєння даного злочину. Один з підозрюваних плутався у показах, виглядав стурбовано та помітно нервував. Під тиском зібраних доказів чоловік зізнався у скоєнні злочину, а от причину вбивства він так і не зміг назвати. Сказав, що винна в усьому горілка.

Попередньо було встановлено, що в день трагедії потерпілого навідала рідна сестра, яка проживає у сусідньому районі. Жінка два-три рази на тиждень приїжджала до брата, щоб приготувати йому їсти, прибирати та допомогти по господарству. До того ж ще сусідка допомагала доглядати за інвалідом. Того дня сестра попросила сусіда, щоб він порубав братові дрова, за що той отримав платню. Отримані гроші чоловік одразу пішов пропивати у місцевому кафе. Повертаючись додому він згадав, що забув у сусіда-інваліда сокиру, та пішов її забрати. Сусід був дома один та запропонував чоловікові випити з ним по чарці. Під час розпиття міцного напою між чоловіками виникла сварка, під час якої гість вихопив у господаря палицю, за допомогою якої той пересувався, та почав нею бити інваліда. Потім знаряддя побиття він замінив на металевий совок, яким продовжувати бити господаря будинку, поки той не перестав подавати ознак життя. Після цього п’яний зловмисник пішов додому спати. Що стало причиною сварки, 55-річний чоловік не може пригадати, оскільки був занадто п’яний, і винить в усьому горілку. В минулому він притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.

За фактом навмисного вбивства порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.