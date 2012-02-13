Ліз на горище — потрапив у реанімацію

Десятого лютого 2012 року близько 19 - ї години козятинські рятувальники отримали повідомлення про те, що у ЦРЛ м. Козятина було доставлено пенсіонера, жителя с. Перемога Козятинського району.

Про це повідомила прес – служба УМНС України у Вінницькій області.

Чоловік отримав тілесні ушкодження, внаслідок падіння з горища власного будинку. Постраждалий знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні, його стан важкий.

З початку року на території області зареєстровано 35 випадків травмування людей внаслідок падіння. Під час, цих надзвичайних подій 3 людини загинуло, травмовано – 32, з яких 11 дітей.