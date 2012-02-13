«Серце - коханій людині, а допомога – дитині!»

Акцію під такою назвою проведе з 14 по 17 лютого громадська організація «ВІСЬ».

Акція має на меті зібрати кошти для допомоги дітям вразливих категорій - дітям-біженцям та шукачам притулку, які нині проживають у Вінниці.

Акція пройде у навчальних закладах та місцях культурно-масового відпочинку Вінниці. Волонтери громадської організації «Вісь» продаватимуть за добровільний внесок керамічні сердечка-подарунки коханим людям. Заготовки сердечок надала Вінницька правозахисна група.

Згоду на акцію вже дали міський палац мистецтв „Зоря”, долучились студенти Вінницької філії Національного Університету культури і мистецтв, студенти університету „Україна”.

Отже, якщо на День Святого Валентина ви побачите волонтерів із серцями, зробіть усе для того, щоб з допомогою вашою людяності ці керамічні серця „ожили” Волонтери будуть зі скриньками. У будь-кого є шанс надати допомогу тому, хто її потребує.

- Всі кошти, які будуть зібрані, використають на продукти та вітаміни, - зазначає голова організації „ВІСЬ” Світлана Дубина. - Скриньки інкасуватимуться в присутності спеціальної комісії. Через ЗМІ ми відзвітуємося, яку суму коштів зібрали, і про їхнє цільове використання.