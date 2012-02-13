Намагаючись зігрітись, знову загинула бабуся

Суботнього ранку в житловому будинку по вулиці Щорса у селі Городище Літинського району виникла пожежа. Внаслідок цього загинула 81- річна жінка. За попередніми даними, причиною загорання стало порушення правил при користуванні пічним опаленням.

Про це повідомила прес – служба УМНС України у Вінницькій області.

З початку 2012 року у Вінницькій області зареєстровано 249 пожеж, в яких загинула 21 особа та травмовано 6 людей. Дев’ять громадян, серед, яких троє дітей, врятовано.