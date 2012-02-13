Впоратися з вінницьким сміттям допоможуть держава та USAID

У Вінниці вже не перший рік іде мова про будівництво сміттєпереробного заводу. Проте самотужки міський бюджет такий проект не потягне, - потрібен інвестор.

Аби підготувати привабливу інвестиційну пропозицію для тих, хто готовий вкласти в таке будівництво кошти, доведеться докласти чимало зусиль. У цьому вінничанам допоможе USAID та Національний проект “Чисте місто”, який реалізовується Національним агентством інвестицій та реалізації національних проектів України.

Сьогодні у мерії відбулася робоча зустріч міського голови Володимира Гройсмана з керівником Національного проекту «Чисте місто» Богданом Баласиновичем та заступником директора програми розвитку публічно-приватного партнерства USAID Ларі Хйорном.

- Ми вже вели переговори паралельно із Національним агентством інвестицій та реалізації національних проектів та з Агентством США з міжнародного розвитку USAID, але сьогодні ми вперше за стіл переговорів сіли разом. В такому форматі і будемо продовжувати співпрацю. Це потрібно для того, щоб об’єднати зусилля держави, міста Вінниці, міжнародних партнерів, щоб зробити техніко-економічного обґрунтування і якісний бізнес-план під сміттєпереробний завод, - каже Володимир Гройсман.

Участь держави передбачається саме через нацпроек “Чисте місто”. Вінниця стала одним із 10 міст України, де він впроваджуватиметься. Всього на “тему” сміттєпереробки держава виділяє в рамках проекту 50 млн. гривень.

Як повідомив Б. Баласинович, міста для участі в проекті відбирали за кількома критеріями. Не в останню чергу, - завдяки політичній стабільності у місті. А головне — з огляду на готовність міської влади створити атмосферу максимального сприяння інвесторам, потребу і бажання створювати об'єкт з переробки сміття, виділити для його будівництва ділянку. Вінниця має стати одним із 10 взірцевих міст, де розумно вирішили проблему переробки твердих побутових відходів.

Яку із п'яти існуючих технологій переробки сміття оберуть для вінницького сміттєпереробного заводу, залежатиме від того, що саме викидають вінничани. Проект передбачає ґрунтовне вивчення морфології відходів і економічний аналіз, який із способів переробки тонни сміття буде найдешевшим. Для цього потрібно перелопатити до 25 тонн сміття, за яке візьмуться одразу після морозів.

Якщо усе піде за планом, то вже до кінця поточного року в рамках проекту буде виконано техніко-економічне обґрунтування проекту, за яким напишуть грамотний і цікавий для інвесторів бізнес-план. А вже тоді й шукатимуть, хто зголоситься дати грошей на переробку вінницького сміття. За найсміливішими сподіваннями Володимира Гройсмана, є ймовірність, що 2015 року такий завод за працює на підготовленому для нього у Людавці Жмеринського району майданчику.

Реалізація такого проекту має стати зразком державно-приватного партнерства, яке так імпонує вінницькому меру.