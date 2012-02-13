На День Святого Валентина роздаватимуть засоби контрацепції

Акція „Відповідальне ставлення до збереження репродуктивного здоров'я та планування сім'ї” пройде 14 лютого у навчальних закладах Вінниці.

В рамках цього україно-американського проекту через студентські парламенти буде роздано молодим людям, старшим 16 років, 6 тисяч засобів контрацепції та друковані матеріали про збереження репродуктивного здоров'я.

- Проект „Разом до здоров’я” був закінчений в 2011 році, - говорить голова громадської організації „ВІСЬ” Світлана Дубина, яка є його координатором. – Проте волонтерська мережа продовжує діяти, і на сьогодні є серйозна потреба продовжувати безкоштовно роздавати засоби контрацепції.

Не секрет, що Україна має невтішні дані про результати помилкових уявлень молоді щодо засобів контрацепції та недбало ставиться до свого репродуктивного здоров'я.

Представники громадських організацій, які переймаються проблемами молодих людей, наголошують, що для них головне - вберегти підростаюче покоління від прикрих помилок, інформуючи про ознаки фізичної та соціальної зрілості.

Втім, є і інша, здавалося б, на перший погляд, банальна причина – презервативи в нашій країні – задоволення не з дешевих, тим більше – для студентів.