Дорожні партулі перетворилися на рятувальників

7 лютого на другому кілометрі автодороги «Немирів – Могилів-Подільський» водій автомобіля «ДАФ» не впорався з керуванням вантажівки та з’їхав у кювет. Завантажена 15 тоннами ламінованого ДВП фура застрягла у кучугурі снігу. Екіпаж ДПС Немирівського взводу, здійснюючи патрулювання, щойно побачивши у кюветі авто, негайно поспішив на допомогу водієві, який намагався залишити кабіну. Напоївши гарячим чаєм, працівники ДАІ відвезли його до адміністративного приміщення дислокації Немирівського взводу ДПС. Там водій вантажівки зміг зв’язатися з Івано-Франківським підприємством, звідки прямував вантаж. Адже потрібно було перевантажити будівельні матеріали у інший автомобіль, щоб витягнути «ДАФ» з кювету. Цю та наступну ніч 50-річний франківчанин провів у теплому приміщенні, яке гостинно надали інспектори ДПС. Другої доби прибула інша фура. На цій ділянці дороги працівники ДАІ весь цей час забезпечували безпеку дорожнього руху. Витягувати вантажівку з кювету вирішили вранці наступного дня. Майже півтори години знадобилося для того, щоб вивільнити її зі снігового полону. Як повідомила Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС, вантаж благополучно дістався Одеси, а автомобіль «ДАФ» повернувся до Івано-Франківська.

Несправність гальмівної системи закінчилася вдалою зупинкою іншої вантажівки «МАН», яка рухалася напрямком Москва – Молдова. В селі Корделівка Калинівського району в авто замаерзла гальмівна рідина. Інспектори ДАІ посприяли, щоб фуру відбуксирували у безпечне для учасників дорожнього руху місце. Також допомогли водієві зв’язатися з підприємством Молдови, звідки через дві доби приїхав технічний автомобіль. Самого ж водія працівники ДАІ напоїли гарячим чаєм, забезпечили продуктами харчування та кожні дві години контролювали справність автономного опалення в автомобілі.

Вчасно вдалося допомогти і водієві автомобіля «Рено-Магнум», який незворушно зупинився на об’їзній дорозі міста Калинівка Вінницької області. Завантажившись соками на ВАТ «Вінницяфрут», вантажівка вирушила до Закарпатської області. Проте у дорозі у неї перемерзло дизельне пальне та сіла акумуляторна батарея. Працівники ДАІ допомогли зняти акумулятор та відвезли на підприємство, де його зарядили. Допомогли й встановити акумулятор і відігріти дизельне пальне. Ще у однієї «Рено-Магнум», яка їхала маршрутом «Вінниця – Липовець» замерзла солярка. Вантажівка зупинилася за 2 кілометри до смт. Липовець. Працівники ДАІ відвезли водія до автомагазину, де придбали паливні фільтри, паяльну лампу. На АЗС купили бензин. Надавши всю необхідну допомогу, вдалося запустити двигун. Цього ж дня, 11 лютого, на автошляху Стрій-Кіровоград-Знам’янка, біля села Комарів, Вінницького району, автомобіль «Рено», завантажений будівельними матеріалами, що рухався з Одеси до Калинівки, також зупинився через те, що замерзло дизпаливо. Цього водія інспектори ДПС також відігріли гарячим чаєм та надали необхідну допомогу, щоб завести двигун.

Через несправність генератора далі не зміг рухатися автомобіль «МАЗ», який прямував зі Львова до Дніпропетровська. Екіпаж ДПС з водієм вантажівки поїхали на авторинок і придбали необхідні запчастини. Допомогли відремонтувати автомобіль та завести двигун.